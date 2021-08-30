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Ракурс
«Золото» з настільного тенісу здобула Україна на Паралімпіаді. Скріншот з відео

Розгромила росіянку — українка здобула чергове «золото» Паралімпіади (ФОТО)

30 сер 2021, 09:20
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Золоту медаль з настільного тенісу 30 серпня здобула Україна на Паралімпійських іграх у Токіо.

Паралімпійською чемпіонкою стала Марина Литовченко, яка у фіналі перемогла Маляк Алієву з Паралімпійського комітету Росії. У трьох раундах українка перемогла суперницю і здобула «золото». Для збірної України це вже 11 золота медаль. Про це повідомляється на сайті Паралімпіади.

Срібним призером з настільного тенісу серед чоловіків став Віктор Дідух. У фіналі він поступився китайському спортсмену Чжао Шуає з рахунком 1:3.

У Токіо також відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед чоловіків у класі SH1. Українець Андрій Дорошенко здобув срібну медаль, а Юрій Стоєв посів восьме місце.

Бронзову медаль зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед жінок виборола Ірина Щетник.

«Золото» з настільного тенісу здобула Україна на Паралімпіаді. Скріншот з відео


«Золото» з настільного тенісу здобула Україна на Паралімпіаді. Скріншот з відео

Нагадаємо, 28 серпня українці здобули чотири золоті медалі у плаванні під час Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо. Переможцями стали Єлизавета Мерешко, Денис Дубров, Максим Крипак та Михайло Сербін.

Джерело: Ракурс


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