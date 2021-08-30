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Ракурс
«Золото» по настольному теннису завоевала Украина на Паралимпиаде. Скриншот с видео

Разгромила россиянку — украинка завоевала очередное «золото» Паралимпиады (ФОТО)

30 авг 2021, 09:20
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Золотую медаль по настольному теннису 30 августа завоевала Украина на Паралимпийских играх в Токио.

Паралимпийской чемпионкой стала Марина Литовченко, которая в финале победила Маляк Алиева из Паралимпийского комитета России. В трех раундах украинка победила соперницу и завоевала «золото». Для сборной Украины это уже 11 золотая медаль. Об этом сообщается на сайте Паралимпиады.

Серебряным призером по настольному теннису среди мужчин стал Виктор Дидух. В финале он уступил китайскому спортсмену Чжао Шуає со счетом 1:3.

В Токио состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин в классе SH1. Украинец Андрей Дорошенко завоевал серебряную медаль, а Юрий Стоев занял восьмое место.

Бронзовую медаль по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин завоевала Ирина Щетник.

«Золото» по настольному теннису завоевала Украина на Паралимпиаде. Скриншот с видео


«Золото» по настольному теннису завоевала Украина на Паралимпиаде. Скриншот с видео

Напомним, 28 августа украинцы завоевали четыре золотые медали в плавании в ходе Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Победителями стали Елизавета Мерешко, Денис Дубров, Максим Крипак и Михаил Сербин.

Источник: Ракурс


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