Аэропорт Кабула атаковали ракетами. Фото: u-f.ru

https://racurs.ua/n159372-aeroport-kabula-atakovali-raketami-reuters.html

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Аэропорт Кабула атаковали ракетами — снаряды перехватывала система противовоздушной обороны.

Всего по аэродрому в столице выпустили пять ракет. Сейчас неизвестно, все ли они были сбиты. Также нет информации о жертвах и пострадавших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Соединенных Штатов Америки.

Издание AFP пишет, что прогремели взрывы. Жители Кабула, что живут недалеко от аэропорта, заявили, что слышали звуки срабатывания системы противоракетной обороны. Над аэродромом стоял густой дым.

Напомним, 29 августа в Кабуле вблизи аэропорта произошел новый взрыв. Сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и еще три получили ранения. Представитель службы безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана заявил, что, взрыв в Кабуле был вызван ракетным обстрелом.

Ранее сообщалось, что жертвами серии взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле стали 103 человека. Число жертв увеличивалось в течение ночи на 27 августа. Погибли и 13 американских военных, а общее число пострадавших достигает 150 человек.

Источник: Reuters, AFP