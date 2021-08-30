Аеропорт Кабула атакували ракетами. Фото: u-f.ru

https://racurs.ua/ua/n159372-aeroport-kabula-atakuvaly-raketamy-reuters.html

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Аеропорт Кабула атакували ракетами — снаряди перехоплювала система протиповітряної оборони.

За галом по летовищу в столиці випустили п’ять ракет. Зараз невідомо, чи всі вони були збиті. Також немає інформації про жертви та постраждалих. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників Сполучених Штатів Америки.

Видання AFP пише, що пролунали вибухи. Мешканці Кабула, що живуть недалеко від аеропорту, заявили, що чули звуки спрацьовування системи протиракетної оборони. Над летовищем стояв густий дим.

Нагадаємо, 29 серпня в Кабулі поблизу аеропорту стався новий вибух. Повідомлялося, що щонайменше дві людини загинули та ще троє дістали поранення. Представник служби безпеки нещодавно поваленого уряду Афганістану заявив, що вибух в Кабулі був спричинений ракетним обстрілом.

Раніше повідомлялося, що жертвами серії вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі стали 103 людини. Кількість жертв збільшувалася впродовж ночі на 27 серпня. Загинули й 13 американських військових, а загальна кількість постраждалих сягає 150 осіб.

Джерело: Reuters, AFP