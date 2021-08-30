Зеленський і Байден. Фото: galinfo.com.u

https://racurs.ua/ua/n159371-zustrich-zelenskogo-i-baydena-znovu-perenesly-nazvana-nova-data.html

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Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського перенесли.

Глави держав зустрінуться не 31 серпня, а 1 вересня. Спочатку зустріч планувалася на 30 серпня. Саме 1 вересня Байден прийме Зеленського в Білому домі. Цей «візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України», а також «тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки». Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook повідомила, що Зеленський під час офіційного візиту до США перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня. Після зустрічі з Джо Байденом він попрямує до Каліфорнії. Дипломат наголосила, що українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки «насиченого візиту президента в США».

За словами Маркарової, план заходів у Білому домі розпланований і узгоджений Вашингтоном і Києвом. Зеленський проведе зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Також у ході візиту заплановане відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для україно-американських відносин місць Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня до 20 вересня), що ускладнювало планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.