Зеленский и Байден. Фото: galinfo.com.u

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Встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли.

Главы государств встретятся не 31 августа, а 1 сентября. Изначально встреча планировалась на 30 августа. Именно 1 сентября Байден примет Зеленского в Белом доме. Этот «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», а также «тесное сотрудничество между странами в сфере энергетической безопасности». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook сообщила, что Зеленский во время официального визита в США будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. После встречи с Джо Байденом он направится в Калифорнию. Дипломат подчеркнула, что украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки «насыщенного визита президента в США».

По словам Маркаровой, план мероприятий в Белом доме распланирован и согласован Вашингтоном и Киевом. Зеленский проведет встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации для представителей СМИ, общественности и информационно-аналитических центров. Также в ходе визита запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для украино-американских отношений мест Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа до 20 сентября), что затрудняло планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.