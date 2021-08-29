Новый взрыв в Кабуле – есть жертвы и раненые. Фото: reuters

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Ситуация в Афганистане остается напряженной — в столице страны вблизи аэропорта произошел новый взрыв. По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли и еще трое получили ранения.

По словам представителя службы безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана, взрыв в Кабуле был вызван ракетным обстрелом. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcCpic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

Отмечается, что «ракета попала в дом». Афганское информационное агентство Asvaka сообщило о гибели по меньшей мере двух человек, еще трое получили ранения.

Начальник афганской полиции заявил, что в результате ракетной атаки к северо-западу от аэропорта Кабула во время эвакуации США был убит ребенок.

Накануне президент США Джо Байден назвал «очень вероятной» попытку еще одной террористической атаки в аэропорту столицы Афганистана в течение ближайших 24−36 часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что жертвами серии взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле стали 103 человека. Число жертв увеличивалось в течение ночи на 27 августа. Погибли и 13 американских военных, а общее количество пострадавших достигает 150 человек.

Источник:Al Arabiya