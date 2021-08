Ситуация в Афганистане остается напряженной — в столице страны вблизи аэропорта произошел новый взрыв. По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли и еще трое получили ранения.

По словам представителя службы безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана, взрыв в Кабуле был вызван ракетным обстрелом. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcCpic.twitter.com/TOo09xjTsE