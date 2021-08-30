Массовый мор рыбы произошел на Херсонщине. Фото:

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Ракурс

Массовый мор рыбы произошел в Херсонской области — рыба выбросилась на берег лимана в Белозерском районе.

Бычки, караси, таранька, маленькие судаки и осетры оказались на мели и плотным слоем покрыли побережье лимана. Из-за массового мора местные жители собирали рыбу руками и лопатами. Об этом 20 августа сообщалось в сюжете ТСН.

Жители рассказывают, что за лето рыба выбрасывается на берег по нескольку раз. Эксперты объясняют это тем, что в лиман заходит морская вода и вытесняет пресноводную рыбу к берегу. Также мору морских животных способствуют жара, ветер и перепад температур.

Рыбу, которая выбросилась на берег, местные жители употребляют сами и кормят домашних животных.

Напомним, в США на пляж Сантет в западном штате Орегон выбросило очень большую редкостную рыбу опах, также известную как «лунная рыба». Вес рыбины составляет 45 кг, она является первой в своем роде, которую когда-либо видели в этом районе.

Источник: ТСН