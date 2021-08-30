Пенсии в Украине – кому и на сколько увеличат выплаты. Фото: РБК

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Пенсии в Украине должны повыситься с осени. Минимальная пенсия для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет составит 2 тыс. 500 грн.

Этой категории пенсионеров с 1 октября проведут дополнительные адресные выплаты в размере 400 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Также с 1 декабря минимальную пенсию для людей, достигших 65 лет, увеличат до 2 тыс. 600 грн. Главное условие получения надбавки — необходимый трудовой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Рост пенсий произойдет путем увеличения минимальной зарплаты с 6 тыс. до 6 тыс. 500 грн. Кроме того, с 1 декабря увеличится минимальный прожиточный минимум с 2 тыс. 294 до 2 тыс. 393 грн.

В связи с этим минимальная пенсия в стране вырастет с 1 тыс. 854 до 1 тыс. 934 грн. В этот же период повысят доплаты за сверхнормативный стаж.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсии в Украине зависят не только от взносов граждан, но и от типа системы страхования, которые они используют. Поскольку количество работающих в Украине постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти, то рассчитывать только на солидарную систему пенсионного страхования не стоит.