Пенсии в Украине — кому и на сколько увеличат выплаты (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n159384-pensii-v-ukraine-komu-i-na-skolko-uvelichat-vyplaty-infografika.htmlРакурс
Пенсии в Украине должны повыситься с осени. Минимальная пенсия для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет составит 2 тыс. 500 грн.
Этой категории пенсионеров с 1 октября проведут дополнительные адресные выплаты в размере 400 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Также с 1 декабря минимальную пенсию для людей, достигших 65 лет, увеличат до 2 тыс. 600 грн. Главное условие получения надбавки — необходимый трудовой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
Рост пенсий произойдет путем увеличения минимальной зарплаты с 6 тыс. до 6 тыс. 500 грн. Кроме того, с 1 декабря увеличится минимальный прожиточный минимум с 2 тыс. 294 до 2 тыс. 393 грн.
В связи с этим минимальная пенсия в стране вырастет с 1 тыс. 854 до 1 тыс. 934 грн. В этот же период повысят доплаты за сверхнормативный стаж.
Напомним, ранее мы сообщали, что пенсии в Украине зависят не только от взносов граждан, но и от типа системы страхования, которые они используют. Поскольку количество работающих в Украине постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти, то рассчитывать только на солидарную систему пенсионного страхования не стоит.