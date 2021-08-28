80 украинцев эвакуировали из Афганистана. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n159342-kolichestvo-evakuirovannyh-iz-afganistana-ukraincev-nazvali-v-mid-foto.html

Ракурс

Украина эвакуировала 28 августа из Афганистана примерно 360 человек, которых доставили в Киев тремя самолетами.

Среди эвакуированных из Кабула примерно 80 украинцев. Точные данные по эвакуированным обнародуют после процедуры проверки документов. Об этом 28 заявил заместитель министра иностранных дел Евгения Енина во время брифинга в аэропорту.

Сегодня планируется посадка трех бортов, где есть около 360 человек. По предварительной информации Министерства обороны, на борту 80 граждан Украины, — отметил он.

По словам дипломата, среди эвакуированных есть граждане, имеющие вид на постоянное жительство в Украине.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак на собственной странице в Facebook, в целом Украина вывезла из Афганистана более 600 человек. Среди эвакуированных — репортеры международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

По словам Ермака, украинским военным для осуществления эвакуации пришлось прорываться в город и так же с гражданскими возвращаться в точку вылета в условиях сильного противодействия. К счастью, обошлось без потерь.

Ранее сообщалось, что 22 августа в Украину из Кабула эвакуировали 83 человека, среди них 31 украинца. По состоянию на 25 августа в Афганистане оставались еще почти 90 граждан Украины, власти обещали их эвакуировать.

Напомним, 28 августа из Кабула вылетели три самолета, которые эвакуировали около 360 человек. В Офисе президента заявляли, что забрали из Афганистана всех граждан Украины, которые изъявили желание лететь. На Банковой не исключили, что в Афганистане могли остаться украинцы, которые еще нуждаются в эвакуации.