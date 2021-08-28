Пять худших занятий на голодный желудок назвали диетологи. Фото: slovech.co

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Пять худших занятий для голодного человека назвали индийские специалисты.

Чай или кофе после пробуждения плохо повлияют на организм человека, потому что кофеин, содержащийся в этих напитках, может сильно повысить уровень кислотности в желудке. Об этом заявила индийский диетолог Пуджа Махиджа, сообщает телеканал NDTV.

От алкогольных напитков на голодный желудок также надо отказаться. Спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение. А пища позволит снизить скорость распространения алкоголя по кровеносной системе и смягчить его действие.

Голодному стоит отказаться от жевательной резинки, потому что она провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать развитие язвы желудка.

Также Махиджа не рекомендует ходить за покупкой продуктов на голодный желудок. По ее словам, два исследования Корнельского университета в Нью-Йорке показали, что люди, которые идут за покупками голодными, не только покупают значительно больше продуктов, чем им нужно, но и склонны выбирать более калорийную еду.

Диетолог не рекомендует устраивать споры голодному, потому что у голодного человека снижен уровень сахара в крови, и он более склонен к эмоциям, чем к разуму. Поэтому перед стрессовыми ситуациями стоит устроить небольшой перекус.

Напомним, китайские диетологи назвали доступные продукты, которые помогают похудеть без диет. В этом списке всего три вида продуктов, которые обязательно должны быть в рационе человека, стремящегося похудеть.

Источник: NDTV