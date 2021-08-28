На каких дорогах в Украине расположены радары TruCAM. Фото: 130.com.ua

https://racurs.ua/n159340-radary-trucam-v-ukraine-na-kakih-dorogah-oni-raspolojeny.html

Ракурс

Расположение радаров TruCAM на дорогах Украины опубликовало МВД.

В Украине увеличили количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM. Будут работать радары с 30 августа на 10 новых участках. Об этом 28 августа сообщило Министерство внутренних дел в Facebook.

В ведомстве напомнили, что TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации, а в сочетании методов измерения достигается большая эффективность в контроле за скоростью движения.

Отрезки дорог определялись на основании проведенного анализа аварийности. Измерение проводится на аварийно-опасных участках автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения, — отмечают в МВД.

В Министерстве отметили, что сейчас на украинских дорогах работает 180 приборов TruCAM, а измерение осуществляется на 319 участках. На всех участках, где проводится измерение, дорожные знаки предупреждают о фото — и видеофиксации нарушений. Кроме того, в местах фиксации ПДД должны стоять служебные машины с включенными синими проблесковыми маячками.

В МВД добавили, что просмотреть карту и перечень мест с обновленной информацией можно здесь. Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM обозначены красным цветом

Ранее сообщалось, что на украинских дорогах появятся еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Эти комплексы заработают на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог.