«Вечный» электродвигатель представила компания из Швеции. Фото: Скриншот с видео

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Электрический мотор для лодок C-Pod презентовала шведская компания Candela.

Конструкторы убеждают, что мотор их собственного производства отличается повышенной выносливостью и практически не нуждается в обслуживании. Инженеры утверждают, что этот двигатель гарантированно переживет своего владельца. Об этом сообщается на YouTube-канале Electrek.co.

Авторы конструкции говорят, что их разработка вечна, потому что не требует замены масла. Мотор может работать 3 тыс. часов в агрессивной влажной среде с повышенным содержанием соли и других микроэлементов. Более того, C-Pod не требует капитального ремонта и вообще никакого обслуживания. Внутри силовой установки расположены два электродвигателя с пропеллерами встречного вращения, обеспечивающие общую мощность в 50 кВт.

Владелец прогулочного катера сможет просто использовать мотор, забыв о хлопотах с обслуживанием и подготовке к зиме. C-Pod переживет вас и, возможно, ваших детей, — заявляют в компании Candela.

Напомним, новый плазменный двигатель для космических кораблей разработали в Соединенных Штатах Америки. Такой двигатель может разгонять космические корабли в десять раз быстрее, чем сейчас.

Источник: Канал YouTube Electrek.co