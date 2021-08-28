«Вічний» електродвигун представила компанія зі Швеції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159339-vichnyy-elektrodvygun-predstavyla-kompaniya-zi-shveciyi-video.htmlРакурс
Електричний мотор для човнів C-Pod презентувала шведська компанія Candela.
Конструктори переконують, що мотор їхнього власного виробництва відрізняється підвищеною витривалістю і практично не потребує обслуговування. Інженери стверджують, що цей двигун гарантовано переживе свого власника. Про це повідомляється на YouTube-каналі Electrek.co.
Автори конструкції називають, що їхня розробка вічна, бо не потребує заміни масла. Мотор може працювати 3 тис. годин в агресивному вологому середовищі з підвищеним вмістом солі та інших мікроелементів. Більше того, C-Pod не вимагає капітального ремонту і взагалі ніякого обслуговування. Усередині силової установки розташовані два електродвигуна з пропелерами зустрічного обертання, що забезпечують загальну потужність в 50 кВт.
Власник прогулянкового катера зможе просто використовувати мотор, забувши про клопоти з обслуговуванням і підготовці до зими. C-Pod переживе вас і, можливо, ваших дітей, — заявляють у компанії Candela.
Нагадаємо, новий плазмовий двигун для космічних кораблів розробили в Сполучених Штатах Америки. Такий двигун може розганяти космічні кораблі вдесятеро швидше, ніж зараз.
Джерело: YouTube-канал Electrek.co