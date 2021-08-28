На яких дорогах в Україні розташовані радари TruCAM. Фото: 130.com.ua

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Ракурс

Розташування радарів TruCAM на дорогах України опублікувало МВС.

В Україні збільшили кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою приладів TruCAM. Працюватимуть радари з 30 серпня на 10 нових ділянках. Про це 28 серпня повідомило Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

У відомстві нагадали, що TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, а в поєднанні методів вимірювання досягається більша ефективність у контролі за швидкістю руху.

Відрізки доріг визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності. Вимірювання проводиться на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху, — наголошують в МВС.

У Міністерстві зазначили, що зараз на українських дорогах працює 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюється на 319 ділянках. На всіх ділянках, де проводиться вимірювання, дорожні знаки попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. Крім того, в місцях фіксації ПДР повинні стояти службові машини з увімкненими синіми проблисковими маячками.

У МВС додали, що переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можна тут. Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним кольором

Раніше повідомлялося, що на українських дорогах з’являться ще 20 камер фіксації порушень ПДР. Ці комплекси запрацюють на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь і Кривий Ріг.