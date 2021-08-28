П’ять найгірших занять на голодний шлунок назвали дієтологи. Фото: slovech.co

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П’ять найгірших занять для голодної людини назвали індійські фахівці.

Чай чи кава після пробудження погано вплинуть на організм людини, бо кофеїн, що міститься в цих напоях, може сильно підвищити рівень кислотності в шлунку. Про це заявила індійський дієтолог Пуджа Махіджа, повідомляє телеканал NDTV.

Від алкогольних напоїв на голодний шлунок також треба відмовитися. Спиртне без їжі дуже швидко потрапляє в кров і викликає сильне сп’яніння. А їжа дозволить знизити швидкість поширення алкоголю по кровоносній системі і пом’якшити його дію.

Голодному варто відмовитися від жувальної гумки, бо вона провокує виділення додаткової кількості шлункового соку, що негативно позначається на слизовій оболонці порожнього шлунка, і може спровокувати розвиток виразки шлунка.

Також Махіджа не рекомендує ходити за покупкою продуктів на голодний шлунок. За її словами, два дослідження Корнельського університету в Нью-Йорку показали, що люди, що йдуть за покупками голодними, не тільки купують значно більше продуктів, ніж їм потрібно, але і схильні вибирати більш калорійну їжу.

Дієтолог не рекомендує влаштовувати суперечки голодному, бо в голодної людини знижений рівень цукру в крові, і вона більш схильна до емоцій, ніж до розуму. Тому перед стресовими ситуаціями варто влаштувати невеликий перекус.

Нагадаємо, китайські дієтологи назвали доступні продукти, які допомагають схуднути без дієт. У цьому списку всього три види продуктів, які обов’язково повинні бути у раціони людини, яка прагне схуднути.

Джерело: NDTV