80 українців евакуювали з Афганістану. Фото: Офіс президента

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Україна евакуювала 28 серпня з Афганістану приблизно 360 осіб, яких доставили до Києва трьома літаками.

Серед евакуйованих із Кабула приблизно 80 українців. Точні дані щодо евакуйованих оприлюднять після процедури перевірки документів. Про це 28 заявив заступник міністра закордонних справ Євгена Єніна під час брифінгу в аеропорту.

Сьогодні планується посадка трьох бортів, де є близько 360 людей. За попередньою інформацією Міністерства оборони, на борту 80 громадян України, — зазначив він.

За словами дипломата, серед евакуйованих є громадяни, які мають посвідки на постійне проживання в Україні.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак на власній сторінці у Facebook, загалом Україна вивезла з Афганістану понад 600 осіб. Серед евакуйованих — репортери міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

За словами Єрмака, українським військовим для здійснення евакуації довелося прориватися у місто і так само з цивільними вертатись в точку вильоту в умовах сильної протидії. На щастя, обійшлося без втрат.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня до України із Кабула евакуювали 83 особи, серед них 31 українця. Станом на 25 серпня в Афганістані залишалися ще майже 90 громадян України, влада обіцяла їх евакуювати.

Нагадаємо, 28 серпня з Кабула вилетіли три літаки, які евакуювали близько 360 осіб. В Офісі президента заявляли, що забрали з Афганістану всіх громадян України, які виявили бажання летіти. На Банковій не виключили, що в Афганістані могли залишитися українці, які ще потребують евакуації.