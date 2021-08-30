Приказала любовнику убить мужа – жена посла получила приговор. Фото: REUTERS

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За убийство своего мужа, бывшего посла Греции в Бразилии, осудили гражданку Бразилии Франсуазу де Соузу Оливейра. Женщина проведет 31 год в тюрьме.

У жены посла был роман с офицером военной полиции Серхио Гомесом, который и осуществил преступление в 2016 году по просьбе любовницы, информирует ВВС.

Обгоревшие останки Кириакоса Амиридиса нашли в багажнике сгоревшей машины в Рио-де-Жанейро. Позже Гомес признался в убийстве посла и получил 22 года тюрьмы. Его родственник отсидел год за решеткой за помощь в сокрытии тела убитого.

59-летний Кириакос Амиридис работал консулом в Рио-де-Жанейро в 2001—2004 годах и вернулся в Бразилию в качестве посла в 2016 году. Он женился на Франсуазе в 2004 году, у них родилась дочь.

Жена посла сначала сообщила о его исчезновении, сказав полиции, что он покинул их квартиру без объяснений и поехал на арендованном автомобиле. Сгоревшую машину с телом посла нашли на следующий день под эстакадой. Следователи обнаружили пятна крови на диване в квартире, где жила пара и считают, что его убили там, а тело впоследствии вывезли.

Источник: ВВС

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