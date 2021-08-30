Мутация COVID-19 происходит раз в неделю, считают ученые. Фото: vesti.ru

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Мутация коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор.

Ранее исследователи не замечали много мутаций коронавируса, их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов. То, что «ковид» мутирует раз в семь дней показало исследование сотрудников Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека Совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета в Великобритании. Об этом сообщает Genome Biology and Evolution со ссылкой на пресс-релиз университета Бата.

Исследователи считают, что чаще всего упускались из виду примеры «отрицательной селекции», когда случилась вредная мутация самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредоточивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная «Дельта».

По словам профессора Лоренса Херста, если зараженный коронавирусом человек болеет дольше нескольких недель, то вирус может мутировать в его организме. Именно таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри больного, что не мог быстро вылечиться. Результаты исследования доказывают необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19.

Напомним, в Южной Корее зарегистрировали два случая нового варианта вируса, получившего условное название Delta Plus (Дельта плюс"). Первый случай нового штамма обнаружили у 40-летнего мужчины, который за последнее время не совершал заграничных поездок. Второй случай был обнаружен у путешественника, вернувшегося из США. Известно, что он получил две дозы вакцины препарата AstraZeneca перед поездкой.

Источник: Genome Biology and Evolution