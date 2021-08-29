Рекомендации для праздника 1 сентября от Минздрава. Фото: Слово и дело

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Обучение в школах с 1 сентября начнется в обычном режиме. Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, как провести День знаний в условиях карантина.

В ведомстве отметили, что торжества и линейки в честь 1 сентября не являются обязательными, а окончательное решение принимает администрация школы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Если планируется традиционный праздник первого звонка — торжественная линейка:

организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке)

старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов;

избегайте образования толпы;

следите за соблюдением физического дистанцирования — 1,5 м.

Также в Министерстве советуют не приглашать на праздник развлекательные коллективы, которые не являются сотрудниками школы. Кроме того, следует максимально сократить время проведения мероприятия.

При проведении альтернативного формата праздника Минздрав рекомендует соблюдать такие правила:

организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно;

вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом;

попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый учебный год начнется вовремя и будет проходить в обычном режиме. С 1 сентября откроются все школы страны в обычном формате, независимо от количества привитых сотрудников в учебных заведениях.