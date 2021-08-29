Медиа удаляют новость о ДТП с участием нардепа «Слуги народа» — соцсети, фото ДТП - Константин Андриюк

https://racurs.ua/n159357-media-udalyaut-novost-o-dtp-s-uchastiem-nardepa-slugi-naroda-socseti.html

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Медийный скандал задел еще одного нардепа «Слуги народа». Десятки медиа удаляют новость о якобы ДТП с его участием.

23 августа в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, среди них было двое детей и председатель Комитета арбитров Ассоциации футбола Украины Лучано Лучи.

Фото и видео об этом событии собрал у себя на странице журналист и основатель проекта «ЗупиниЛося» Константин Андриюк.

Водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Лучи), а затем наехал на автомобиль Daewoo (там было двое детей). За рулем Audi, как утверждают журналисты, находился нардеп IX созыва от «Слуги народа» Александр Трухин.

Эту информацию подтвердил проекту «По ту сторону новостей» Константин Андриюк, а также еще два независимых источника.

По неподтвержденной информации, Трухин находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этой истории еще 23 и 24 августа написали десятки СМИ. Но уже через два дня публикации начали исчезать.

Различные медиа якобы получили «письма счастья» от «коллег», «коммуникационных компаний» с «просьбой» удалить новость о Трухине или «залить» по ссылке другой материал. Примеры писем, поступающих в медиа, опубликовала на своей странице Ольга Витак, шеф-редактор информационного агентства «Центр новостей», которое первым привлекло внимание к этой истории.

Цена вопроса снять публикацию с сайта якобы стартует от 200 долл. «Прайс» зависит от авторитетности медиа, его охвата.

Журналисты некоторых СМИ, которые удалили материал, даже обратились в Нацполицию, где им сообщили, что расследуют ДТП в Дарницком районе, открыто уголовное производство.

В 2019 году Трухин стал нардепом от партии «Слуга народа» по избирательному округу № 40 (Днепропетровская область). Он заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета.

23 августа Трухин возвращался из Полтавы, где он участвовал в поднятии флага Украины на 50-метровом флагштоке. Он возглавляет областную ячейку СН на Полтавщине.

«Прямой» написал, что Трухина планировали включить в состав украинской делегации на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он входит в состав депутатской группы по межпарламентским связям с США.

Источники: Константин Андриюк, «Прямой», «По ту сторону новостей», ФБ Ольги Витак