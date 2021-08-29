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Новая статуя Будды в Бразилии "переросла" статую Христа в Рио, фото - Globo

Новая статуя Будды в Бразилии «переросла» Христа в Рио (ФОТО)

29 авг 2021, 13:47
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Новая статуя Будды в Бразилии превзошла по высоте статую Христа в Рио.

Монумент установили в дзен-буддийском монастыре Ибирасу на севере бразильского штата Эспириту-Санто. Он теперь второй по высоте подобный объект в мире и уступает только монументу Будде в китайском Лешане.

Конструкция из бетона и металла весит 350 т и достигает в высоту 35 м. Статуя превзошла по высоте скульптуру Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, высота которой составляет 30 м без пьедестала.

Новая статуя Будды в Бразилии "переросла" статую Христа в Рио, фото - Globo

Как передает портал Remonews, в декабре 2020 года новая статуя Будды приняла духовное крещение в соответствии с основами буддизма. Церемония получила название «открывание глаз». Она якобы предоставляет монументу «душу». Теперь посетить статую можно в любое время суток бесплатно.

Новая статуя Будды в Бразилии "переросла" статую Христа в Рио, фото - Globo

Монумент стал туристической достопримечательностью бразильского штата еще до официального открытия. Он привлекает внимание тех, кто проезжает по шоссе, расположенном поблизости. По данным монастыря, за выходные памятник принимает около 4 тыс. посетителей.


Как уточняется, работу над статуей завершили еще в прошлом году, а открытие было запланировано на июнь 2020 года, однако все планы изменились из-за пандемии коронавируса.

Источник: Remonews

Источник: Ракурс


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