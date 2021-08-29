Новая статуя Будды в Бразилии "переросла" статую Христа в Рио, фото - Globo

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Новая статуя Будды в Бразилии превзошла по высоте статую Христа в Рио.

Монумент установили в дзен-буддийском монастыре Ибирасу на севере бразильского штата Эспириту-Санто. Он теперь второй по высоте подобный объект в мире и уступает только монументу Будде в китайском Лешане.

Конструкция из бетона и металла весит 350 т и достигает в высоту 35 м. Статуя превзошла по высоте скульптуру Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, высота которой составляет 30 м без пьедестала.

Как передает портал Remonews, в декабре 2020 года новая статуя Будды приняла духовное крещение в соответствии с основами буддизма. Церемония получила название «открывание глаз». Она якобы предоставляет монументу «душу». Теперь посетить статую можно в любое время суток бесплатно.

Монумент стал туристической достопримечательностью бразильского штата еще до официального открытия. Он привлекает внимание тех, кто проезжает по шоссе, расположенном поблизости. По данным монастыря, за выходные памятник принимает около 4 тыс. посетителей.

Как уточняется, работу над статуей завершили еще в прошлом году, а открытие было запланировано на июнь 2020 года, однако все планы изменились из-за пандемии коронавируса.

Источник: Remonews