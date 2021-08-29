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Ракурс
На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных

На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных

29 авг 2021, 13:16
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В столкновениях во время марша в поддержку ЛГБТ в Одессе пострадали около 30 силовиков.

В Одессе 28 августа сначала состоялся антигейпарад за традиционные ценности, затем представители ЛГБТ-сообщества и людей, поддерживающих борьбу за равные права, прошлись от Воронцовской колоннады к Дюку.

На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных, фото - Думская

На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных, фото - Думская

Этому пытались помешать члены организации «Традиции и порядок», но полиция предотвратила столкновение и задержала самых буйных. На одном из обнародованных фото видно, как задержанных и скованных наручниками юношей необычно посадили друг к другу.

После окончания шествия «Одесса Прайда» на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества, напали представители «Традиции и порядка». Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те применили газовые баллончики.

На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных, фото - Думская

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что через 20 минут после окончания акции группа агрессивно настроенных граждан «проявила неадекватное поведение» по отношению к силовикам.

На улице Дерибасовской они устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов и применили против них слезоточивый газ, говорится в сообщении.

На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных, фото - Думская

В результате действий провокаторов 29 полицейских получили повреждения, им была оказана медицинская помощь.

По этому факту открыли уголовное производство по статьям за насилие в отношении работника правоохранительного органа, массовые беспорядки и хулиганство. В полиции добавили, что после драки задержали 51 человека.


На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных, фото - Думская

На ЛГБТ-марш в Одессе напали, полиция опубликовала противоречивое фото задержанных, фото - Думская

Источник: Ракурс


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