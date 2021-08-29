Ракета Falcon 9 отправила на МКС «грузовик» и приземлилась на баржу, скриншот видео

https://racurs.ua/n159354-raketa-falcon-9-otpravila-na-mks-gruzovik-i-prizemlilas-na-barju-video.html

Ракурс

Первая многократная степень американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 29 августа стартовала на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon.

«Грузовик» SpaceX летит к Международной космической станции (МКС). Впоследствии первая степень совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике.

Компания-разработчик SpaceX сообщила, что это 23-й по счету запуск «грузовика» Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX с помощью ракеты Falcon 9.

Ракета взлетела в воскресенье со стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 11.14 по Киеву.

Первая ступень, которая использовалась уже в четвертый раз, через 7 минут 38 секунд после старта выполнила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.