Петраков и компания — Ассоциация футбола представляет новых тренеров национальной сборной

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Ассоциация футбола Украины 28 августа представляет новых тренеров национальной сборной.

Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола 18 августа.

Петраков сменит Андрея Шевченко, у которого после Евро-2020 закончился контракт с УАФ и его не продлили.

На следующей неделе сборная сыграет два матча отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Назначение Петракова произошло после того, как комитет национальных команд УАФ возглавили Олег Блохин и Алексей Михайличенко. На этой должности они сменили Мирона Маркевича.

16 августа в УАФ объявили состав на матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана и Франции. Выбором футболистов занимались руководители комитета сборных УАФ. Сбор национальной команды стартует 29 августа. 1 сентября Украина сыграет в гостях с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию.