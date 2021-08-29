Новую партию вакцины Pfizer Украина получила от США

https://racurs.ua/n159352-novuu-partiu-vakciny-pfizer-ukraina-poluchila-ot-ssha.html

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COVID-вакцину Comirnaty от Pfizer получила Украина. Партию объемом более 188 тыс. доз предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX.

Всего в пределах COVAX Украина получила уже 4 млн 325 тыс. 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca), сообщил фонд ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

Фонд объявил 28 августа, что поставки вакцин продолжатся. К концу 2021 года Украина должна получить достаточное количество препаратов, чтобы вакцинировать 20% населения.

Минздрав планирует использовать новую партию в центрах массовой вакцинации и для привития организованных коллективов.

Согласно данных карты СНБО, Украина уже получила 19 млн 140 млн доз вакцин против коронавируса. В частности 8,2 млн доз CoronaVac, 4,9 млн доз AstraZeneca (в том числе 500 тыс. доз CoviShield), 2,14 млн доз Moderna и почти 4 млн доз Pfizer.

В стране уже сделали более 8,8 млн прививок. Первую дозу получили 5 млн 295 тыс. 405 человек, а полностью вакцинировались, то есть получили две дозы, — 3 млн 594 тыс. 758 (почти 8% населения).

Летом в ВОЗ заявили, что глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса в ближайшие два месяца. В рамках этого механизма уже было распределено 80 млн доз вакцин от коронавируса между 129 странами. Оказывается, что это примерно на 200 млн доз меньше, чем планировалось.