80% вакцинированных — еще одна страна мира достигла максимума COVID-прививок

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В Сингапуре объявили о вакцинации 80% населения.

Пресс-служба Министерства здравоохранения страны рассказала, что «79% населения получили две дозы вакцины от COVID-19».

При этом 83% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. В ведомстве также сообщили, что в течение последних 28 дней процент непривитых людей, которые серьезно заболели или умерли, составляет 9,2%, а среди полностью вакцинированных этот показатель составляет 1,2%.

Масочный режим и социальная дистанция являются обязательными в Сингапуре с середины апреля 2020 года. За нарушение карантинных ограничений грозит штраф в 220 долл.

По данным Worldometers, по состоянию на 29 августа с начала пандемии всего в Сингапуре обнаружили более 67,2 тыс. случаев коронавирусной болезни, умерли 55 человек.

В апреле 2021 года о достижении максимально высокого в мире уровня вакцинации объявил Израиль. Тогда также шла речь о 80% полностью привитого от коронавируса населения.

Впоследствии Израиль стал первой в мире страной, которая поддержала введение уже вакцинированным лицам так называемого «бустера» — третьей дозы вакцины Pfizer, призванной замедлить распространение опасного штамма коронавируса «Дельта».

Самый высокий процент охваченного прививками от коронавируса населения по состоянию на 27 августа был в ОАЭ, Катаре, Португалии и Испании.