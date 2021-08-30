Терміни, дистанційка і харчування — Міносвіти розповіло про новий навчальник рік, фото - Дзеркало тижня

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Освітній процес у школах України розпочинається у День знань — 1 вересня. Він триватиме не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Міносвіти та науки на своєму сайті 30 серпня повідомило, що в умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Школи, крім того, можуть самостійно змінювати режим роботи закладу.

Зазначається, що структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою «з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону».

Перший урок у новому навчальному році рекомендовано присвятити відзначенню 30-ї річниці незалежності України.

У новому навчальному році в Україні також відбудеться осучаснення системи шкільного харчування. Наразі відбувається модернізація харчоблоків, оновлення нормативно-правового забезпечення, оновлено меню шкільної їдальні, проводяться вебінари та майстер-класи.

Оновлені норми харчування у школах набирають чинності з 1 вересня. Постановою Кабінету міністрів № 786 затверджено зміни до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Перехідний період на нові норми харчування триватиме з 1 вересня до 1 січня 2022 року.