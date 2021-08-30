Астронавт жахнувся ураганом «Іда» з космосу. Фото: AP

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Ураган «Іда», який накрив США, вдалося побачити з космосу. З Міжнародної космічної станції французький астронавт Томас Песке зробив світлини середини урагану.

Фотографіями він поділився на своїй сторінці у Twitter. За словами астронавта, такі урагани відбуваються все частіше й завдають великої шкоди.

Президент США Джо Байден оголосив у Луїзіані надзвичайну ситуацію через ураган «Іда». Наразі відомо про загибель однієї людини.

Через потужний ураган річка Міссісіпі тече у зворотному напрямку. Рятувальники очікують, що «Іда» стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону, відновленої після урагану «Катріна».

Національний центр ураганів прогнозував для південного узбережжя США «надзвичайно небезпечний ураган» четвертої категорії з максимальним вітром 225 км/год. Зараз він ослаб до другої категорії, пориви вітру сягають 170 км/год.