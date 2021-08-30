Ураган «Іда». Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n159375-uragan-ida-v-ssha-richka-missisipi-zminyla-napryamok-techiyi-vydeo.html

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Ураган «Іда», один із найсильніших штормів будь-коли в США, лютує в Штатах.

Цей шторм відповідає категорії 4, а вітер фіксується зі швидкістю 240 км/год. «Іда» налетів на США у той же день, що і ураган «Катріна» 16 років тому. У 2005 році «Катріна» викликала прориви дамби і катастрофічну повінь в Новому Орлеані і зруйнувала будинки в Міссісіпі. Тоді ураган призвів до понад тисячі смертей. Про це 30 серпня повідомляють AP та CNN.

Зараз ураган «Іда» вирує в штаті Луїзіана. Влада Нового Орлеану попередила місто та його округи про раптову повінь.

Як пише видання Bloomberg з посиланням на дані органів з боротьби з повенями, через суперпотужний ураган річка Міссісіпі тече у зворотному напрямку на південному сході штату Луїзіана. Наголошується, що величезні обсяги морської води, викликані ураганами і тропічними системами в Мексиканській затоці, штовхають Міссісіпі з півночі на південь назад. Рятувальники очікують, що «Іда» стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону, відновленої після урагану «Катріна».

У штаті Луїзіана вже майже мільйон американців залишилися без електрики, зокрема частково знеструмлене найбільш населене місто штату Новий Орлеан. Як повідомили в енергетичній компанії Entergy світло зникло через катастрофічне пошкодження ліній електропередачі.

Нагадаємо, у серпні сильний вітер пронісся Іспанією й спровокував піщану бурю. У населених пунктах провінції Валенсія пориви вітру зірвали колесо огляду в парку розваг на пляжі.

Джерела: AP, CNN, Bloomberg