Закон про люстрацію і призначення Шкарлета — плани КСУ на осінь

https://racurs.ua/ua/n159374-lustraciya-i-pryznachennya-shkarleta-plany-ksu-na-osin.html

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Конституційний суд України, згідно із оприлюдненим на сайті Конституційного суду порядком денним, вже цього тижня повертається до роботи після літніх канікул і продовжить розгляд кількох важливих справ.

Насамперед йдеться про розгляд омбудсмена, в якому оскаржено конституційність положень декількох законів щодо пенсійного забезпечення державних службовців.

За конституційними поданнями народних депутатів і Верховного суду судді КСУ перевірять конституційність низки положень закону «Про очищення влади» (про люстрацію).

Інше важливе питання в порядку денному суду — конституційність призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Велика палата КСУ продовжить розгляд цього питання. Раніше колегія у складі трьох суддів відмовила у відкритті провадження.

Крім цього, 2 вересня КСУ розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності окремих положень закону «Про повну загальну середню освіту». Як повідомила нардеп Ольга Совгиря у твоїму телеграм-каналі, це конституційне подання надійшло до КСУ в березні 2020 року і він дотепер не провів жодного засідання у справі. До участі у розгляді справі запрошені представники Верховної Ради та президента України.

Також судді КСУ розглянуть подання щодо конституційності окремих положень ст. 6 закону «Про телебачення і радіомовлення» і кількох статей закону України «Про кінематографію».

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Верховний суд пояснив свою позицію щодо люстрації.

Раніше ми повідомляли, що у Конституційному суді оскаржили призначення Шкарлета міністром освіти України, за яке Верховна Рада 17 грудня 2020 року віддала мінімально необхідні 226 голосів. До КСУ надійшло конституційне подання 45 народних депутатів щодо відповідності Основному закону постанови парламенту № 1119-ІХ від 17 грудня 2020 року «Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України».