Люстрация и назначение Шкарлета — планы КСУ на осень

https://racurs.ua/n159374-lustraciya-i-naznachenie-shkarleta-plany-ksu-na-osen.html

Ракурс

Конституционный суд Украины, согласно обнародованной на сайте Конституционного суда повестке дня, уже на этой неделе возвращается к работе после летних каникул и продолжит рассмотрение нескольких важных дел.

Прежде всего речь идет о рассмотрении представления омбудсмена, в котором обжалована конституционность положений нескольких законов о пенсионном обеспечении государственных служащих.

По поводу конституционных представлений народных депутатов и Верховного суда судьи КСУ проверят конституционность ряда положений закона «Об очистке власти» (о люстрации).

Другой важный вопрос в повестке дня суда — конституционность назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Большая палата КСУ продолжит рассмотрение этого вопроса. Ранее коллегия в составе трех судей отказала в открытии производства.

Кроме этого, 2 сентября КСУ начнет рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона «О среднем образовании». Как сообщила нардеп Ольга Совгиря в своем телеграм-канале, это конституционное представление поступило в КСУ в марте 2020 года и он до сих пор не провел ни одного заседания по делу. К участию в рассмотрении дела приглашены представители Верховной Рады и президента Украины.

Также судьи КСУ рассмотрят представление о конституционности отдельных положений ст. 6 закона «О телевидении и радиовещании» и нескольких статей закона «О кинематографии».

Напомним, что в сентябре 2020 года Верховный суд объяснил свою позицию по люстрации.

Напомним, «Ракурс» сообщал, что в Конституционном суде обжаловали назначение Шкарлета министром образования Украины, за которое Верховная Рада 17 декабря 2020 года отдала минимально необходимые 226 голосов. В КСУ поступило конституционное представление 45 народных депутатов о соответствии Основному закону постановления парламента № 1119-их от 17 декабря 2020 года.