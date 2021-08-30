Ураган «Ида». Фото: AP

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Ракурс

Ураган «Ида», один из сильнейших штормов в США, свирепствует в Штатах.

Этот шторм соответствует категории 4, а ветер фиксируется со скоростью 240 км/ч. «Ида» налетел на США в тот же день, что и ураган «Катрина» 16 лет назад. В 2005 году «Катрина» вызвала прорывы дамбы и катастрофическое наводнение в Новом Орлеане и разрушила дома в Миссисипи. Тогда ураган привел к более тысячи смертей. Об этом 30 августа сообщают AP и CNN.

Сейчас ураган «Ида» бушует в штате Луизиана. Власти Нового Орлеана предупредили город и его округа о внезапном наводнении.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на данные органов по борьбе с наводнениями, из-за супермощного урагана река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке штата Луизиана. Отмечается, что огромные объемы морской воды, вызванные ураганами и тропическими системами в Мексиканском заливе, толкают Миссисипи с севера на юг и обратно. Спасатели ожидают, что «Ида» станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана «Катрина».

В штате Луизиана уже почти миллион американцев остались без электричества, в том числе частично обесточен самый населенный город штата Новый Орлеан. Как сообщили в энергетической компании Entergy свет исчез из-за катастрофических повреждений линий электропередачи.

Напомним, в августе сильный ветер пронесся по Испании и спровоцировал песчаную бурю. В населенных пунктах провинции Валенсия порывы ветра сорвали колесо обозрения в парке развлечений на пляже.

Источники: AP, CNN, Bloomberg