Постачальник «останньої надії» підняв ціну на газ для українців. Фото:

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Ціну на газ для українських споживачів на вересень 2021 року встановив «Нафтогаз України».

Споживачам, які отримують паливо від постачальника «останньої надії», ціна встановлена на рівні 12 грн за куб. м. Встановлена ціна на 22 коп. вища за тариф, що діяв у серпні — 11,78 грн/куб.м. Це ціна з ПДВ, але без доставки. Про це повідомляється на сайті газової компанії.

Наголошується, що зараз «Нафтогаз» у якості постачальника «останньої надії» на ринку газу обслуговує майже 500 тис. домогосподарств у Донецькій, Херсонській і Полтавській областях, в місті Кременець Тернопільської області, в Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Нова ціна 12 грн за куб. м буде поширюватися на цих споживачів у вересні, а з наступного місяця знову зміниться. Тим часом річний «фіксований» тариф компанії для населення становить 7,96 грн/куб. м.

Газовики відзначають, що ціна на третину більше ринкової пропозиції більшості постачальників в рамках фіксованих річних пакетів. Також повідомляється, що протягом 60 днів споживач повинен вибрати собі нового постачальника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допускає підвищення тарифів на природний газ для українців після того як буде запущений російський геополітичний проект «Північний потік-2».