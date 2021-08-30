Укрзалізниця" виступила із заявою про рух поїздів до обстріляної Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n159393-ukrzaliznycya-vystupyla-iz-zayavou-pro-ruh-poyizdiv-do-obstrilyanoyi-avdiyivky.html

Ракурс

Обстріли цивільних об'єктів на Донбасі призвели до продовження обмежень нарух поїздів до Авдіївки. «Укрзалізниця» 30 серпня повідомила, що обмеження руху поїздів триватиме до 30 вересня включно.

Це означає, що поїзд № 136 Київ — Авдіївка курсуватиме тільки до Покровська, а приміські поїзди та потяг № 826 Дніпро — Авдіївка курсуватимуть до станції Очеретине.

Перевізник закликає пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що 28 серпня через обстріл Авдіївки «Укрзалізниця» зупинила рух потягів. Це зробили з міркувань безпеки після масованого обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки.

Тоді місто понад годину опинилося під ударом мінометів. Бойовики випустили понад 25 мін калібром 120 мм.