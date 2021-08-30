МКС. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n159400-mks-treschit-po-shvam-rossiyskiy-modul-otpravili-na-remont.html

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Международная космическая станция (МКС) трещит по швам — российские космонавты, находящиеся на борту станции, зафиксировали косвенные трещины в первом и старейшем модуле «Заря».

Об этом рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, передает российское издание «Медуза».

Сообщается, что до этого трещины появились в другом модуле — «Звезда». По словам руководителя полета, эти трещины уже скоро начнут расползаться и охватывать большую часть модуля. Негерметичный отсек модуля «Звезда» изолировали от остальной космической станции.

Известно, что на станцию ​​доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа. Ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС находится под контролем.

Как известно, срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году, но в Европейском космическом агентстве (ЕКА) надеются, что станция будет работать и дальше. Решение о будущем МКС будет принимать NASA как крупнейший участник проекта.

NASA в ближайшее время, как ожидается, примет решение о том, будет ли продолжена работа МКС или нет. С точки зрения Европы мы бы приветствовали продолжение, поскольку мы считаем МКС очень важной исследовательской лабораторией, — заявили в ЕКА.



Напомним, ранее мы сообщали, что в МКС определили несколько возможных мест утечки воздуха. Все они расположены в российском модуле «Звезда».

Источник: Медуза