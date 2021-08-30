Кадровые перестановки в Кабмине анонсировали в «Слуге народа». Фото:

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Сезон кадровых изменений в правительстве спрогнозировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер парламента предположил, что ротация в правительстве может состояться уже осенью. Это заявление прокомментировала народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

Я думаю, сентябрь все расставит по своим местам. Действительно будут определенные кадровые изменения, я не хочу называть фамилий, потому что сейчас нет ни одного заявления об отставке, не начались консультации внутри фракции, — отметила парламентарий.

По словам Кравчук, 7 сентября парламент возвращается к работе в пленарном режиме. Именно тогда у нардепов будет возможность обсудить на уровне профильных комитетов кадровые вопросы в Кабмине. Она добавила, что конкретные фамилии станут известны в сентябре.

Также Кравчук добавила, что вместе с вопросом увольнения министра через несколько дней должно идти назначение нового главы ведомства. В «Слуге народа» хотят избавиться от формата исполняющего обязанности.

Но это процесс, это собеседование с фракцией, работа с профильными комитетами. Поэтому, вероятнее всего, что во второй половине сентября будет какая-то конкретика, — отметила она.



Кравчук добавила, что в самом парламенте тоже ожидаются кадровые изменения — планируют назначить нового руководителя комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Это может произойти в первую пленарную неделю работы.

Напомним, 17 августа председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян, которому объявили подозрение во взяточничестве, написал заявление о сложении полномочий.