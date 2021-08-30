Киев запланировал построить трубопровод для водорода Украина — ЕС

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Трубопровод для водорода между Украиной и ЕС запланировал построить Киев.

Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина — ЕС и привлечения инвестиций для реализации проекта.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года введено в действие указом президента от 28 августа. Он 30 августа опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения.

До 31 октября необходимо разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров.

Министерство энергетики Украины в июне объявило о вступлении в Европейский альянс чистого водорода для координации усилий в развитии водородной энергетики.

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала «Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы» и учредила Европейский альянс чистого водорода. Членами альянса являются такие ведущие энергетические и промышленные компании Европы — Electricite de France (EDF), E. ON SE, BMW Group, General Electric, Areva H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group.

Ранее более 20 украинских компаний уже присоединились к водородному альянсу ЕС, в том числе НАЭК «Энергоатом» и ООО «Оператор ГТС Украины». Среди ключевых задач альянса — привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

Инвестиционный потенциал рынка водорода в ЕС оценивается в 470 млрд евро до 2050 года.

По мнению президента Зеленского, Киев может перейти на возобновляемые источники энергии спустя несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.