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Киев запланировал построить трубопровод для водорода Украина — ЕС
Трубопровод для водорода Украина — ЕС запланировал построить Киевhttps://racurs.ua/n159398-truboprovod-dlya-vodoroda-ukraina-es-zaplaniroval-postroit-kiev.htmlРакурс
Трубопровод для водорода между Украиной и ЕС запланировал построить Киев.
Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина — ЕС и привлечения инвестиций для реализации проекта.
Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года введено в действие указом президента от 28 августа. Он 30 августа опубликован на сайте главы государства.
Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения.
До 31 октября необходимо разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров.
Министерство энергетики Украины в июне объявило о вступлении в Европейский альянс чистого водорода для координации усилий в развитии водородной энергетики.
Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала «Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы» и учредила Европейский альянс чистого водорода. Членами альянса являются такие ведущие энергетические и промышленные компании Европы — Electricite de France (EDF), E. ON SE, BMW Group, General Electric, Areva H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group.
Ранее более 20 украинских компаний уже присоединились к водородному альянсу ЕС, в том числе НАЭК «Энергоатом» и ООО «Оператор ГТС Украины». Среди ключевых задач альянса — привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.
Инвестиционный потенциал рынка водорода в ЕС оценивается в 470 млрд евро до 2050 года.
По мнению президента Зеленского, Киев может перейти на возобновляемые источники энергии спустя несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.
Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале, — сообщал Зеленский в августе.
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