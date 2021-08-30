Как рождаются звезды в созвездии Ориона. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n159397-process-rojdeniya-zvezd-v-sozvezdii-oriona-zafiksiroval-teleskop-hubble-na-foto.html

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Как рождаются звезды в созвездии Ориона, зафиксировал телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3.

Аппарат сделал фотографию объекта Гербига-Аро, который находится в созвездии Ориона. Объект на фотографии получил название HH111. Об этом сообщается на веб-странице обсерватории ESA Hubble.

По информации ученых, новые звезды часто очень активны, а в некоторых случаях они выбрасывают очень узкие струи быстрого ионизированного газа — газа, настолько горячего, что его молекулы и атомы потеряли электроны. Затем потоки ионизированного газа сталкиваются с облаками газа и пыли, которые окружают новые звезды, на скорости в сотни километров в секунду.

Именно эти энергичные столкновения и создают объекты Гербига-Аро, такие как HH111, заявляют ученые.

Как известно, объекты Гербига-Аро — это небольшие зоны туманностей, связанных с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный ими, взаимодействует с окружающими облаками из газа и пыли на скорости в несколько сотен километров в секунду. Объекты Гербига-Аро характерны для областей формирования звезд; иногда они наблюдаются у отдельных звезд — вытянутыми вдоль их оси вращения.

Напомним, телескоп «Хаббл» сделал фотографию гигантского шарового скопления звезд. Зафиксированный камерой объект расположен в созвездии Скорпиона на расстоянии 35 тыс. световых лет от Земли и включает бесчисленное количество космических светил разных типов и размеров.