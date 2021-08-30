Як народжуються зірки в сузір’ї Оріона. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n159397-proces-narodjennya-zirok-u-suzir-yi-oriona-zafiksuvav-teleskop-hubble-na-foto.html

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Як народжуються зірки в сузір’ї Оріона, зафіксував телескоп Hubble завдяки своїй ширококутній універсальній камері WFC3.

Апарат зробив світлину об'єкта Гербіга-Аро, який знаходиться в сузір’ї Оріона. Об'єкт на фотографії отримав назву HH111. Про це повідомляється на веб-сторінці обсерваторії ESAHubble.

За інформацією науковців, нові зірки часто дуже активні, а в деяких випадках вони викидають дуже вузькі струмені швидкорухливого іонізованого газу — газу, настільки гарячого, що його молекули і атоми втратили електрони. Потім потоки іонізованого газу стикаються з хмарами газу і пилу, які оточують нові зірки, на швидкості в сотні кілометрів в секунду.

Саме ці енергійні зіткнення і створюють об'єкти Гербіга-Аро, такі як HH111, заявляють науковці.

Як відомо, об'єкти Гербіга-Аро — це невеликі зони туманностей, пов’язаних з молодими зірками. Вони утворюються, коли газ, викинутий ними, взаємодіє з оточуючими хмарами з газу і пилу на швидкості в кілька сотень кілометрів в секунду. Об'єкти Гербіга-Аро характерні для областей формування зірок; іноді вони спостерігаються в окремих зірок — витягнутими вздовж їх осі обертання.

Нагадаємо, телескоп «Хаббл» зробив фотографію гігантського кульового скупчення зірок. Зафіксований камерою об'єкт розташований у сузір’ї Скорпіона на відстані 35 тис. світлових років від Землі і включає незліченну кількість космічних світил різних типів і розмірів.