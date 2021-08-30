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Ракурс
Отдых в Турции. Фото: ua.112ua.tv

Отдых в Турции по новым правилам — что нужно знать туристам

30 авг 2021, 14:44
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Новые правила въезда в Турцию начнут действовать с 6 сентября. Карантин будут касаться как туристов, так и граждан страны.

Невакцинированные иностранцы и жители Турции смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за 48 годин. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily News.

Новые ограничения будут действовать:

  • на общественных мероприятиях (концерты);
  • в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);
  • во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).

Организаторы мероприятий и сотрудники на объектах будут проверять код HES посетителей, который является системой отслеживания коронавируса. Система будет определять, болел ли человек коронавирусом, наличие прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Министерство внутренних дел Турции заявило о требовании проведения тестов для междугородних поездок на самолетах, автобусах, поездах или других транспортных средствах общего пользования.


Напомним, ранее мы сообщали, что украинцам разрешили въезд в Чехию — через границу будут пропускать тех, кто прошел полный курс вакцинации. Ограничения на въезд отменили 25 августа.

Источник: Hurriyet Daily News

Источник: Ракурс


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