Автомобиль на базе серийного шасси Toyota Hilux. Фото: «Милитарный»

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Советские УАЗы в Вооруженных силах Украины заменят новые автомобили.

Компания «Украинская бронетехника» первой представила такую машину. Автомобиль на базе серийного шасси Toyota Hilux доработан под техническое задание и адаптирован к использованию украинскими армейцами. Машину создали с учетом опыта стран Восточной Европы, проводящих замену УАЗов. Также инженеры приняли во внимание пожелания военных, непосредственно эксплуатирующих технику в зоне проведения ООС. Об этом заявил генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас, передает «Милитарный».

Джип под шифром «Сайгак» разработали в партнерстве с чешской компанией Glomex, которая уже поставляет машины армиям Польши и Чехии и недавно добавила в свой актив победу в тендерах на поставку автомобилей для Словакии и миссии ООН в Македонии.

По словам Балбеса, к 1 сентября компания планирует предоставить Минобороны опытный образец и провести заводские испытания. Производитель утверждает, что готов выходить на государственные испытания, поскольку их машина соответствует стандартам НАТО.

Напомним, в параде ко Дню Независимости в Киеве впервые приняла участие бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4рм производства Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова, входящая в состав ГК «Укроборонпром».

Источник: «Милитарный»