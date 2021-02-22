«Укроборонпром» отремонтирует Пакистану танков на 85,6 млн долл. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n150761-ukroboronprom-otremontiruet-pakistanu-tankov-na-85-6-mln-dollarov.html

Ракурс

Государственный концерн «Укроборонпром» и Пакистан заключили контракт на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл.

Договоренности были достигнуты в ходе выставки вооружений IDEX-2021, которая в настоящее время продолжается в Объединенных Арабских Эмиратах. Это первый контракт концерна с этой страной в 2021 году. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, что обеспечивает высокое качество работ и продукции, — отметил генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Также украинская и пакистанская стороны договорились о поставках с Украины двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2. Кроме того, Гусев добавил, что в ближайшее время планируется активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ.

На IDEX-2021 украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и тому подобное.

Напомним, 21 февраля государственный концерн «Укроборонпром» представил новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.