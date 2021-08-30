Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса третьей дозой происходит в Израиле. Ученые сообщили, что бустерная доза вакцины снижает риск заболеть COVID-19 в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата, введенными пять месяцев назад.

Также риск тяжелой инфекции после третьей дозы препарата уменьшился в 15,5 раза по сравнению с двумя дозами вакцины. Об этом сообщают на сайте правительства Израиля.

Специалисты проанализировали статистику заражений коронавирусом у людей старше 60 лет за август 2021 года в двух группах. В одной из них люди получили третью дозу вакцины, а во второй были привиты только двумя дозами более чем пять месяцев назад.

Эксперты использовали данные из базы Министерства здравоохранения до 24 августа 2021 года. В исследование включили 1 млн 144 тыс. 690 человек (60 лет и старше), которых вакцинировали двумя дозами препарата до 1 марта 2021 года.

В группе людей, получивших третью дозу, коронавирусом заразились 313 человек, из них в тяжелой форме заболели 32 человека. В группе людей, привитых только двумя дозами препарата, заболевших оказалось 3 тыс. 743 человека, из них болезнь в тяжелой форме перенесли 333 человека.

Вакцинация в Израиле началась еще в декабре 2020 года, третью дозу для уязвимых категорий населения стали вводить в июле 2021 года.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины не планируют проводить третью прививку от коронавируса, как это делают в некоторых странах мира. На данный момент основная стратегия Минздрава ㅡ ревакцинация против COVID-19 через год. То есть пока украинцев не призывают делать бустерную дозу.