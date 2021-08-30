Вакцина від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n159394-yak-tretya-doza-covid-vakcyny-vplyvaie-na-zahvoruvanist-dosvid-izrayilu.html

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Вакцинація від коронавірусу третьою дозою відбувається в Ізраїлі. Вчені повідомили, що бустерна доза вакцини знижує ризик захворіти на COVID-19 в 11,4 раза в порівнянні з двома дозами препарату, введеними п’ять місяців тому.

Також ризик важкої інфекції після третьої дози препарату зменшився в 15,5 раза в порівнянні з двома дозами вакцини. Про це повідомляють на сайті уряду Ізраїлю.

Фахівці проаналізували статистику заражень коронавірусом у людей старше 60 років за серпень 2021 року у двох групах. В одній з них люди отримали третю дозу вакцини, а в другій були щеплені тільки двома дозами понад п’ять місяців тому.

Експерти використовували дані з бази Міністерства охорони здоров’я до 24 серпня 2021 року. У дослідження включили 1 млн 144 тис. 690 осіб (60 років і старше), яких вакцинували двома дозами препарату до 1 березня 2021 року.

У групі людей, які отримали третю дозу, коронавірусом заразилися 313 осіб, у важкій формі захворіли 32 людини. У групі людей, щеплених тільки двома дозами препарату, хворих виявилося 3 тис. 743 особи, хворобу в тяжкій формі перенесли 333 людини.

Вакцинація в Ізраїлі почалася ще в грудні 2020 року, третю дозу для вразливих категорій населення стали вводити в липні 2021 року.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України не планують проводити третє щеплення від коронавірусу, як це роблять у деяких країнах світу. Наразі основна стратегія МОЗ ㅡ ревакцинація проти COVID-19 через рік. Тобто поки українців не закликають робити бустерну дозу.