Можно ли повторно заразиться штаммом «Дельта», рассказала эпидемиолог. Фото: delta-med

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Коронавирус в Украине активно распространяется. Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк уверена, что новая волна эпидемии начнется уже этой осенью.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом у нас достаточно стабильная — мы сейчас это видим. Понемногу, конечно, нарастает заболеваемость, но пока никаких серьезных вспышек нет. Но опять же — еще не закончилось лето, не начался учебный, рабочий сезон в полную мощь, поэтому мы ожидаем ухудшения, — заявила она в интервью ТСН.

Также Сояк добавила, что повторное заражение штаммом «Дельта» вполне возможно. Даже если ранее человек переболел или же имеет прививку от вируса.

Эксперт добавила, что уже с сентября дети и студенты снова вернуться к занятиям и будут находиться в закрытых помещениях. А это отличная среда для распространения вируса. Также много украинцев вернется к работе в офисах.

В любом случае будет ухудшение ситуации. Насколько оно будет критическим, как в Великобритании и России, конечно же, прогнозировать сложно, — сказала Сояк.



Напомним, коронавирус 28 августа в Украине выявили у 1 тыс. 906 человек. Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 134 детей и 40 медработников. Согласно данным Минздрава, уже третьи сутки подряд в стране выявляют почти 2 тыс. новых больных. 26 и 27 августа их было более 2 тыс.

Источник: ТСН