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Новых случаев COVID-19 в Украине не стало меньше и на выходные, фото - pixabay

Новых случаев COVID-19 в Украине не стало меньше и на выходные (ИНФОГРАФИКА)

29 авг 2021, 08:22
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Коронавирус 28 августа в Украине выявили у 1 тыс. 906 человек. Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 134 детей и 40 медработников.

Согласно данным Минздрава, уже третьи сутки подряд в стране выявляют почти 2 тыс. новых больных. 26 и 27 августа их было более 2 тыс.

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За минувшие сутки в больницы попали с коронавирусом 772 человека, умерли 34 украинца.

Всего за все время пандемии в Украине уже заболели COVID-19 2 млн 284 тыс. 191, умерли 53 тыс. 720 человек.


За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Источник: Ракурс


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