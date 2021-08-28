Ореховый Спас отмечают 29 августа. Фото: pravda.if.ua

https://racurs.ua/n159343-29-avgusta-otmechaut-orehovyy-spas-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

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29 августа православные христиане празднуют третий ореховый Спас. Это последний завершающий праздник из трех летних Спасов. Третий Спас отмечается на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы.

В этот день древние украинцы выпекали хлеб, собирали зрелые орехи и продавали на ярмарках льняное полотно. С 29 августа начинали заготавливать лесные орехи и начинали сеять озимые. Поэтому этот день называли еще хлебный Спас. В этот день также торговали полотном и ткали полотно и третий Спас называли еще Спас на полотне или холщовый Спас.

На праздник орехового Спаса украинцы идут в церковь освящать лесные и грецкие орехи, хлеб из муки нового урожая. В этот день нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

Народные приметы на 29 августа:

Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.

Если на третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.

Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.

В Украине 29 августа отмечают День шахтера — профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины. Также 29 августа — День города Донецк. Кроме того, 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

В мире 29 августа отмечают Международный день действий против ядерных испытаний и Всемирный день топлес.

29 августа в истории:

1561 год — в Пересопницком монастыре завершили работу над Пересопницким Евангелие.

1883 год — в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.

1885 год — немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл.

2014 год — произошла Иловайская трагедия — российские боевики расстреляли украинскую колонну во время выхода из-под Иловайска.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.