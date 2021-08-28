Горіховий Спас відзначають 29 серпня. Фото: pravda.if.ua

https://racurs.ua/ua/n159343-29-serpnya-vidznachaut-gorihovyy-spas-istoriya-i-tradyciyi-svyata.html

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29 серпня православні християни святкують третій горіховий Спас. Це останнє завершальне свято з трьох літніх Спасів. Третій Спас відзначається на наступний день після свята Успіння пресвятої Богородиці.

Цього дня древні українці випікали хліб, збирали зрілі горіхи й продавали на ярмарках лляне полотно. З 29 серпня починали заготовляти лісові горіхи й починали сіяти озимі. Тому цей день називали ще хлібний Спас. Цього дня також торгували полотном та ткали полотно — і третій Спас називали ще Спас на полотні або полотняний Спас.

На свято горіхового Спаса українці йдуть до церкви освячувати лісові та волоські горіхи, хліб із борошна нового врожаю. Цього дня не можна відмовляти у милостині нужденним.

Народні прикмети на 29 серпня:

Хороший урожай горіхів — у наступному році буде багато хліба.

Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна — ранньою.

Бліді зірки — до ясної й сухої погоди.

В Україні 29 серпня відзначають День шахтаря — професійне свято працівників вугільної промисловості України. Також 29 серпня — День міста Донецьк. Крім того, 29 серпня — День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

У світі 29 серпня відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та Всесвітній день топлес.

29 серпня в історії:

1561 рік — у Пересопницькому монастирі завершили роботу над Пересопницьким Євангеліє.

1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.

1885 рік — німецький інженер Готліб Даймлер одержав патент на мотоцикл.

2014 рік — відбулася Іловайська трагедія — російські бойовики розстріляли українську колону під час виходу з-під Іловайська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.