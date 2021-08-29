30 августа – какой церковный праздник и кто отмечает день ангела. Фото: livejournal.com

https://racurs.ua/n159369-30-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.html

Ракурс

30 августа церковный праздник памяти мученика Мирона. Он был пресвитером в Греции и жил в III веке. Святой отличался большой верой во Христа, был кротким и милостивым к людям, но вместе с тем мужественным в защите своей веры.

Однажды, в праздник Рождества Христова, святой Мирон совершал богослужения. В храм вошел местный правитель-язычник, который оказывал гонения на христиан. Мирона схватили и подвергли пыткам. День ангела отмечают Мирон, Павел, Ульяна и Юлия.

День в истории:

в 1860 году началась работа первого британского трамвая Birkenhead Street;

в 1973 году открыли Землю Франца-Иосифа;

в 1901 году английским изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электропылесос;

В 1963 году установили «горячую линию» между Вашингтоном и Москвой для уменьшения риска случайной ядерной войны;

в 1973 году в Кении запретили охотиться на слонов;

в 1995 году была создана компания Opera Software фоном Течнером и Иварсеем. Эта дата считается рождением браузера Opera.

Кто родился 30 августа: