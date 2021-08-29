Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
30 августа – какой церковный праздник и кто отмечает день ангела. Фото: livejournal.com
30 августа — какой церковный праздник и кто отмечает день ангелаhttps://racurs.ua/n159369-30-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.htmlРакурс
30 августа церковный праздник памяти мученика Мирона. Он был пресвитером в Греции и жил в III веке. Святой отличался большой верой во Христа, был кротким и милостивым к людям, но вместе с тем мужественным в защите своей веры.
Однажды, в праздник Рождества Христова, святой Мирон совершал богослужения. В храм вошел местный правитель-язычник, который оказывал гонения на христиан. Мирона схватили и подвергли пыткам. День ангела отмечают Мирон, Павел, Ульяна и Юлия.
День в истории:
- в 1860 году началась работа первого британского трамвая Birkenhead Street;
- в 1973 году открыли Землю Франца-Иосифа;
- в 1901 году английским изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электропылесос;
- В 1963 году установили «горячую линию» между Вашингтоном и Москвой для уменьшения риска случайной ядерной войны;
- в 1973 году в Кении запретили охотиться на слонов;
- в 1995 году была создана компания Opera Software фоном Течнером и Иварсеем. Эта дата считается рождением браузера Opera.
Кто родился 30 августа:
- 1797 — английская писательница Мэри Шелли (автор книги «Франкенштейн или современный Прометей»);
- 1844 — немецкий географ и этнограф Фридрих Ратцель;
- 1871 — «отец» ядерной физики Эрнест Резерфорд;
- 1913 — английский экономист, лауреат Нобелевской премии Ричард Стоун;
- 1920 — художник-мультипликатор Леонид Шварцман;
- 1954 — белорусский диктатор Александр Лукашенко;
- 1972 — голливудская киноактриса Камерон Диаз.
.