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Ракурс
30 августа – какой церковный праздник и кто отмечает день ангела. Фото: livejournal.com

30 августа — какой церковный праздник и кто отмечает день ангела

29 авг 2021, 21:05
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30 августа церковный праздник памяти мученика Мирона. Он был пресвитером в Греции и жил в III веке. Святой отличался большой верой во Христа, был кротким и милостивым к людям, но вместе с тем мужественным в защите своей веры.

Однажды, в праздник Рождества Христова, святой Мирон совершал богослужения. В храм вошел местный правитель-язычник, который оказывал гонения на христиан. Мирона схватили и подвергли пыткам. День ангела отмечают Мирон, Павел, Ульяна и Юлия.

День в истории:


  • в 1860 году началась работа первого британского трамвая Birkenhead Street;
  • в 1973 году открыли Землю Франца-Иосифа;
  • в 1901 году английским изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электропылесос;
  • В 1963 году установили «горячую линию» между Вашингтоном и Москвой для уменьшения риска случайной ядерной войны;
  • в 1973 году в Кении запретили охотиться на слонов;
  • в 1995 году была создана компания Opera Software фоном Течнером и Иварсеем. Эта дата считается рождением браузера Opera.

Кто родился 30 августа:

  • 1797 — английская писательница Мэри Шелли (автор книги «Франкенштейн или современный Прометей»);
  • 1844 — немецкий географ и этнограф Фридрих Ратцель;
  • 1871 — «отец» ядерной физики Эрнест Резерфорд;
  • 1913 — английский экономист, лауреат Нобелевской премии Ричард Стоун;
  • 1920 — художник-мультипликатор Леонид Шварцман;
  • 1954 — белорусский диктатор Александр Лукашенко;
  • 1972 — голливудская киноактриса Камерон Диаз.

Источник: Ракурс


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